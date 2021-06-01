Франция выступает за диалог между Баку и Ереваном

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что, "в связи с недавними событиями на границе ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы".

Напомним, что армянские диверсионные группы 27 мая, около 03:00, пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование территорий Азербайджана и другие провокационные действия.

Согласно предварительной информации, две диверсионно - разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая - из 15 военных. Передвижение диверсионно - разведывательных групп было взято под контроль. Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

В результате были разоружены и задержаны четверо армянских военных, в том числе один офицер, из первой диверсионно - разведывательной группы и двое военных из другой, всего шесть человек.

Географические координаты территории, на которой были задержаны армянские диверсанты - 40 градусов 9 минут 6 секунд северной широты и 45 градусов 58 минут 7 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″). Остальные армянские военные спешно покинули территорию Азербайджана.