Спикер парламента Франции как парижский дурачок

Спикер Нацсобрания Франции Ришар Ферран решил сыграть в дурачка. На встрече с и.о. премьер министра Армении Николом Пашиняном он заявил, что "Париж уделяет пристальное внимание процессам, происходящим на Южном Кавказе" и "Франция на стороне Армении"

"Передайте, пожалуйста, наше послание армянскому народу. Мы сделаем все возможное для установления стабильности и процветания в Армении. Вы всегда полагались на нас. Вы можете положиться на нас сейчас и в будущем", - сказал Ферран.

Довольно странно слышать подобно рода заявления от представителя страны, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и, вроде бы, должна поддерживать нейтралитет. Франции давно пора вспомнить условия своего вхождения в состав группы и признать, что поддержка страны-агрессора, которая почти 30 лет оккупировала международно признанные территории Азербайджана, неприемлема. Это грубо нарушает критерии объективности и нейтралитета. В особенности клин в адекватность французского правительства вбила попытка признать т.н. и несуществующую "НКР".

Учитывая количество армян, проживающих во Франции, и армянское лобби, которое пороботило чиновников этой страны, остегивая им крупные гонорары за анти-азербайджанские высказывания, очевидно, что подобного рода провокационные словесные поносы Ришара и ему подобных во главе с Макроном преследуют еще одну цель - победить в выборах, которые состоятся в 2022 году. В соответствии со статьей 7 французской конституции первый тур президентских выборов должен состояться за 20-35 дней до истечения очередного президентского срока. Эмманюэль Макрон вступил в должность 14 мая 2017 года, а значит, передача полномочий должна состояться не позже 13 мая 2022 года. Таким образом, первый тур президентских выборов состоится в период с 8 по 23 апреля 2022 года, чтобы успеть до 13 мая провести второй тур, если он понадобится. Макрон и его свита намерены заполучить на выборах дополнительные голоса от армян, как это сработало по схеме Байдена. Хитрец Джо наобещал армянам всяких признаний "геноцидов", сказал на слове, армяне повелись и все забылось. Тоже самую схему намеревается использовать французское правительство, которое уже на примере США убедилось, что это работает - проигравшие с позором в 44-дневней войне армяне готовы пойти за кем угодно лишь бы им вернули Карабах, чего, кстати, не будет никогда.

В регионе создана новая реальность, благодаря трехстороннему Заявлению от 10 ноября и гарантом исполнения является Россия, которая не намерена портить отношения с Азербайджаном ввиду стремительно развивающихся двусторонних отношений и создания Зангезурского коридора, выгодного для всех стран региона.

С вышесказанном согласились и некоторые здравомыслящие фрацузские политики. Член французского Сената и Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле подчеркнула, что Франции следовало бы отказаться от сопредательства в ОБСЕ, учитывая ее такую предвзятую и выгодную для Армении позицию.

"В преддверии президентских выборов во Франции идет охота за голосами французов армянского происхождения. Наша дипломатия вызывает сожаление также с точки зрения уважения международного права", - заявила Натали Гуле.

Теперь понятно, почему пользуясь своим мандатом Макрон выступает в роли адвоката армян. Теперь становится ясно, почему нагорно-карабахский конфликт столько лет не находил своего решения путем переговоров в соответствии с международным правом. Урегулирование этого конфликта не входило в интересы страны-сопредседателя Франции.

Кроме того, не стоит забывать, что эта правительство этой страны поощряет исламофобские лозунги, карикатуры на Пророка Мухаммеда, запрещает носить хиджаб своим же гражданам, исповедующим ислам. Нельзя забывать о геноциде миллионов мусульман в африканских странах со стороны Франции. И сегодня в руководстве Франции царит истерика из-за становления Турции в мощную региональную державу. Все вышеперечисленное является наглядным доказательством того, что Франция является врагом всего исламского мира.

Продажным французским политикам-дурачкам по типу Ришара Феррана не дает покая победа Азербайджана во Отечественной войне еще просто потому, что это ударило по их щедрым гонорарам, получаемым от армянского лобби.

Франция просто похоронила себя. В ОБСЕ ей больше нет места и никто не собирается считаться с ее предвзятым мнением и даже слушать его. Особенно, если оно звучит из уст продажных дурачков.

М.Ахмедзаде