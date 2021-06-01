Завершилось предварительное следствие по делу армянских диверсантов

Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт СГБ, в информации подчеркивается, что завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические акты и другие преступные действия на территории страны.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.