Глава Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Пакистана Ариф Алви направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Отмечаемый в этом году День Республики особенно знаменателен для азербайджанского народа после важной Победы, завоеванной во Второй Карабахской войне, и освобождения оккупированных территорий.

Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном, и будет продолжать поддерживать право Вашей страны на самооборону от любой агрессии.

Ваше превосходительство, уверен, что мы будем тесно сотрудничать с Вами для того, чтобы наши связи высокого уровня в дальнейшем развивались еще больше.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что высоко оцениваю поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану на международных форумах.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, братскому азербайджанскому народу - постоянного развития и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".