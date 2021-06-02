Армении нельзя продавать никакое оружие

Решения о ракетных ударах, которые наносились Арменией по азербайджанским городам в ходе второй Карабахской войны, были приняты исключительно официальным Ереваном.

Об этом сказал Trend в среду главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что в связи с этим ответственность за данные ракетные атаки полностью лежит на армянском военном и политическом руководстве.

Комментируя недавнее заявление бывшего замначальника Генштаба ВС Армении генерала Хачатряна о том, что Армения применяла в вооружённом конфликте против Азербайджана приобретённые у России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", однако, без извещения об этом российской стороны, Коротченко отметил следующее: "В данном случае мы исходим из того, что когда заявления подобного рода делают бывшие высокопоставленные представители армянского военного командования, очевидно, это соответствует действительности".

Эксперт отметил, что ракетные удары по городам никоим образом не подлежат оправданию, и это является военным преступлением.

По его мнению, должно быть введено эмбарго на дальнейшие поставки таких видов наступательного оружия для Армении, поскольку она показала свое безответственное поведение в ходе использования этих видов вооружений.

"Армения использовала их не для военных задач, а чтобы уничтожать мирное население. Во-первых, по этим фактам необходимо привлечение к международному суду военных преступников, которые использовали такое оружие со стороны Армении для ударов по городам. Во-вторых - учитывая, что Армения показала свое безответственное отношение, ей нельзя иметь в своем арсенале подобные виды оружия, поскольку в данном случае официальный Ереван ничем не отличается от Саддама Хусейна. На мой взгляд, должен быть введен запрет на дальнейшие поставки таких видов вооружения для армянских ВС", - заключил Игорь Коротченко.