В камере было около 40 азербайджанцев, некоторые не выдержали пыток и покончили жизнь самоубийством

Когда в 1993 году Губадлы был оккупирован армянами, я был ранен и взят в плен.

Об этом Trend сообщил Хабиб Кязымов, которого пытали в армянском плену.

Он сказал, что находился в армянском плену 1 год и 9 месяцев:

"Во время плена армяне били меня арматурой, железными прутьями и молотками. Они пытали меня. Оба террориста, осужденные сегодня здесь, принимали непосредственное участие в пытках. У обоих там были прозвища. Одного звали Йоха, а другого Айоша. Здесь они говорят, что не знают азербайджанского языка. Но там они говорили с нами на азербайджанском. Они даже оскорбляли нас на азербайджанском языке".

Пострадавший сообщил, что в его камере было еще около 40 азербайджанцев:

"Некоторые из них погибли во время пыток, некоторые не выдержали пыток и покончили жизнь самоубийством. Я рад, что эти террористы были арестованы нашим государством, привлечены к ответственности и будут наказаны за свои действия. Они узнали меня во время очной ставки."