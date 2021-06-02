В камере было около 40 азербайджанцев, некоторые не выдержали пыток и покончили жизнь самоубийством - бывший в армянском плену - ВИДЕО
Когда в 1993 году Губадлы был оккупирован армянами, я был ранен и взят в плен.
Об этом Trend сообщил Хабиб Кязымов, которого пытали в армянском плену.
Он сказал, что находился в армянском плену 1 год и 9 месяцев:
"Во время плена армяне били меня арматурой, железными прутьями и молотками. Они пытали меня. Оба террориста, осужденные сегодня здесь, принимали непосредственное участие в пытках. У обоих там были прозвища. Одного звали Йоха, а другого Айоша. Здесь они говорят, что не знают азербайджанского языка. Но там они говорили с нами на азербайджанском. Они даже оскорбляли нас на азербайджанском языке".
Пострадавший сообщил, что в его камере было еще около 40 азербайджанцев:
"Некоторые из них погибли во время пыток, некоторые не выдержали пыток и покончили жизнь самоубийством. Я рад, что эти террористы были арестованы нашим государством, привлечены к ответственности и будут наказаны за свои действия. Они узнали меня во время очной ставки."
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре