Генпрокуратура о суде над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по военным преступлениям и другим фактам преступлений, совершенных против азербайджанцев на находившихся под армянской оккупацией территориях Азербайджана гражданами Армении Мкртычяном Людвиком Мкртычевичем и Хосровяном Алешей Арамаисовичем, членами вооруженных формирований сепаратистского режима, незаконно действовавшего в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Л.Мкртчяну и А.Хосровяну были предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана. В их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. 20 мая 2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу, которое было направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Сегодня под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева при участии судей Рафига Аббасова и Джамала Рамазанова, помощника по особым поручениям генерального прокурора Азербайджана Махира Аббасова состоялось подготовительное заседание в рамках уголовного дела по обвинениям по соответствующим статьям УК Азербайджана граждан Армении Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича.

В заседании на основании требований уголовно-процессуального законодательства было обеспечено участие переводчиков. На подготовительном заседании присутствовали более 45 представителей местных и зарубежных СМИ, неправительственных организаций, международные представители, уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

Также было обеспечено дежурство бригады скорой медпомощи.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по разоблачению преступных действий и привлечению к ответственности других лиц по данному уголовному делу.