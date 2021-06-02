https://news.day.az/politics/1348440.html Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор - азербайджанец, находившийся в армянском плену - ВИДЕО
Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор - азербайджанец, находившийся в армянском плену - ВИДЕО
Во время нахождения в армянском плену Людвик Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в Ясамальском районном суде на подготовительном заседании по уголовному делу армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича сказал признанный в качестве потерпевшего по делу Гариб Ровшаноглу.
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