Рады, что армянские террористы понесут должное наказание - отец шехида - ВИДЕО
Мы очень рады, что наши земли освобождены от оккупации и армянские террористы предстали перед судом в Азербайджане. Нас пригласили на суд в качестве свидетелей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал признанный потерпевшим отец шехида Ханбала Аскеров на подготовительном заседании в Ясамальском районном суде по уголовному делу армянских террористов Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича.
По его словам, Азербайджанское государство уничтожило врага, а теперь по заслугам получают и террористы.
"Кровь моего сына не осталась неотомщенной. Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами азербайджанская армия освободила родные земли, и наши щехиды не остались неотмщенными. Террористы вроде Людвика Мкртычяна и Алеши Хосровяна также понесут должное наказание", - сказал Аскеров.
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