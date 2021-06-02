Рады, что армянские террористы понесут должное наказание

Мы очень рады, что наши земли освобождены от оккупации и армянские террористы предстали перед судом в Азербайджане. Нас пригласили на суд в качестве свидетелей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал признанный потерпевшим отец шехида Ханбала Аскеров на подготовительном заседании в Ясамальском районном суде по уголовному делу армянских террористов Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича.

По его словам, Азербайджанское государство уничтожило врага, а теперь по заслугам получают и террористы.

"Кровь моего сына не осталась неотомщенной. Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами азербайджанская армия освободила родные земли, и наши щехиды не остались неотмщенными. Террористы вроде Людвика Мкртычяна и Алеши Хосровяна также понесут должное наказание", - сказал Аскеров.