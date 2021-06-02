Омбудсмен Армении предпринимает противоречащие международным конвенциям шаги.

Об этом в среду сказала Trend уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, передает Day.Az.

По ее словам, армянский омбудсмен должен был интересоваться состоянием находившихся в Армении азербайджанских пленных.

"Двое наших соотечественников около шести лет находились в плену в Армении и омбудсмен Армении ни разу не встретился с ними. Однако мы держим под контролем вопрос условий содержания армянских боевиков. Я как омбудсмен регулярно посещала их и интересовалась условиями их содержания. Азербайджан всегда придерживается и уважает все международные нормы и принципы. Это наша государственная политика", - сказала Сабина Алиева.