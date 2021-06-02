Очередная армянская провокация

Проникшие на территорию Азербайджана армянские вооруженные силы выведены с территории, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

1 июня примерно в 20.00 около 40 человек личного состава Вооруженных сил Армении проникли вглубь азербайджанской территории на 400 метров в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджанской Республики и заняли позицию.

В результате незамедлительных действий ВС Азербайджанской Республики вооруженные силы Армении были выдворены с территории нашей страны.

Во время вывода личного состава вооруженных сил Армении с территории нашей страны оружие применено не было.

Проникновение вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана - очередная провокация, ответственность за которую полностью несет армянская сторона. Произошедшее еще раз говорит о том, что, вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решить пограничные вопросы путем переговоров и диалога, Армения преследует цель обострить ситуацию вдоль государственной границы двух стран, говорится в информации.