Франция провалилась как сопредседатель Минской группы

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Армении", необъективно, не соответствует действительности и вызывает сожаление. Прежде чем делать такие заявления, было бы лучше, если бы Макрон опирался на официальные документы, включая французские карты 18-го века. Высказывание президента Франции носит чисто политический характер.

Об этом Day.Az сказал член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Насиб Магамалиев.

Депутат сообщил, что позиции нынешнего и предыдущих президентов Франции по карабахскому вопросу были идентичными.

"Сегодня, благодаря победе азербайджанской армии над армянскими оккупантами под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в регионе возникли новые геополитические реалии. Во Франции прекрасно понимают, что часть территории Азербайджана находилась под оккупацией Армении, вследствие которой около миллиона вынужденных переселенцев потеряли свои родные дома. Но двойные стандарты Парижа препятствовали восторжествовать справедливости", - подчеркнул он.

По словам нашего собеседника, заявление Макрона не оставило сомнений по поводу "туркофобской" и "исламофобской" направленности президента Франции.

Комментируя высказывание спикера парламента Франции Ришара Феррана о том, что "Франция на стороне Армении", наш собеседник назвал его открытым оскорблением международного права.

"К тому же недавно парламент Франции единогласно принял закон о поддержке карабахских сепаратистов. Это ли демократия по-французски?! Таким образом Франция однозначно провалила свою миссию в качестве страны-сопредседателя и настало время заменить её на другую альтернативу", - заключил Насиб Магамалиев.

Абдул Керимханов