https://news.day.az/politics/1348559.html Минобороны обновило список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Минобороны обновило список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Министерство обороны Азербайджана представило к сведению общественности фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и датах рождения 2900 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до второго июня 2021 года, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.
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