Генпрокурор Верховного суда Турции побывал в Гяндже

Делегация во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турции совершила рабочую поездку в город Гянджа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города.

Гости также посетили мавзолей Низами Гянджеви и ознакомились с созданными там условиями. Они были проинформированы о том, что Президент Ильхам Алиев объявил 2021 год "Годом Низами Гянджеви", а также о богатом наследии выдающего азербайджанского поэта.

Затем члены делегации посетили жилые кварталы Гянджи, разрушенные ракетным обстрелом вооруженных сил Армении. Они на месте ознакомились с последствиями военных преступлений Армении против мирного населения и в знак уважения к памяти мирных жителей, погибших вследствие армянского террора, возложили цветы вокруг разрушенных домов.

Гости были проинформированы о том, что Гянджа, второй по величине город Азербайджана, расположенный далеко от зоны боевых действий, был пять раз обстрелян Арменией из тяжелой артиллерии и ракетных систем.

Было подчеркнуто, что в результате ракетных обстрелов был нанесен ущерб историческим и религиозным памятникам Гянджи, образовательным и медицинским учреждениям.

Затем гости ознакомились с условиями, созданными в административном здании Гянджинской городской прокуратуры, и им была предоставлена ​​подробная информация о деятельности прокуратуры.

Делегация также посетила Гёйгёльский национальный парк. Гости были очарованы загадочной красотой уникальных жемчужин природы - Гёйгёля и Маралгёля, и около озер были сделаны фото на память.

Отметим, что поездка делегации в Гянджу продолжается.