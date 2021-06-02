В Азербайджане к армянским преступникам относятся нормально, а они нас не щадили

В 1993 году в боях за освобождение азербайджанских земель я получил черепно-мозговую травму и был взят в плен армянами.

Об этом в среду сказал Trend Хабиб Кязымов, который подвергся немыслимым пыткам, находясь в армянском плену, передает Day.Az.

Он отметил, что армяне доставили его в Шушинскую тюрьму и подвергли жестоким пыткам.

"Как только мы вошли на территорию тюрьмы, меня зверски избили и подвергли пыткам. Меня били железными прутьями и арматурой. Некоторые из азербайджанских военнопленных, которые там были, не выдержав пыток, совершали суицид.

Оба террориста, которых сегодня судят в Азербайджане, принимали непосредственное участие в пытках. У обоих там были прозвища: Мкртычяна называли "Лёха", а другого - "Алёша". Теперь он говорит, что не знает по-азербайджански, хотя там он говорил с нами именно на нашем родном языке, даже оскорблял нас на азербайджанском. Тогда они вели себя так, будто они известные террористы, а теперь - якобы нас не знают. Они вели себя крайне бесчеловечно. За время пребывания в плену я постоянно подвергался пыткам. Меня мучили больше других, поскольку я из Сумгайыта. Из-за сумгайытских событий меня били и пытали больше других", - сказал Кязымов.

Потерпевший рассказал, что лишь однажды во время пребывания в плену его посетил сотрудник Международного Комитета Красного Креста.

"Меня тогда жестоко избили и сказали, что к нас посетит Международный Комитет Красного Креста. Меня отвезли в детскую больницу. Переводчик посетившего нас представителя был армянином. Нам сказали, что если мы упомянем имя человека, который пытал пленников, он все равно не будет переводить, поэтому жаловаться не было смысла. После ухода представителя МККК нас снова начали пытать", - рассказал Хабиб Кязымов.

По его словам, сегодня он радуется, что справедливость восторжествовала, и он всегда верил, что армяне ответят за свои деяния.

"Я верил, что справедливость восторжествует. Когда я увидел этих террористов, я почувствовал успокоение от того, что те, кто нас пытали, понесут должное наказание. Но если это зависело бы от меня, я бы хотел, чтобы они понесли самое суровое наказание. Потому что они совершали против азербайджанских пленных самые жестокие преступления.

Азербайджанское государство нормально обращается с армянскими преступниками и не оказывает на них никакого давления, а из армян никто нас не щадил", - сказал Хабиб Кязымов.