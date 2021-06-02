https://news.day.az/politics/1348644.html В Москве прошли консультации представителей России, Азербайджана и Армении
В Москве прошли консультации представителей России, Азербайджана и Армении
Трехсторонние консультации представителей Азербайджана, России и Армении прошли в среду в Москве, стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы.
Эту информацию подтвердили ТАСС несколько источников, передает Day.Az.
"2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей Азербайджана, России и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты", - сообщил источник.
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