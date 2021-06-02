В Москве прошли консультации представителей России, Азербайджана и Армении

Трехсторонние консультации представителей Азербайджана, России и Армении прошли в среду в Москве, стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы.

Эту информацию подтвердили ТАСС несколько источников, передает Day.Az.

"2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей Азербайджана, России и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты", - сообщил источник.