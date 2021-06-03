Предсказуемость бывает разная. К примеру, сборные Бразилии, ФРГ и Италии традиционно и предсказуемо являются фаворитами любого первенства мира по футболу. Немецкий и японский автопром предсказуемо и регулярно выдает качественные новинки. А Франция традиционно и предсказуемо демонстрирует откровенно однобокую, открыто предвзятую, проармянскую позицию в оценке причин и последствий армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Фамилия президента Франции, в этом смысле, не имеет никакого значения. Другое дело, что Эммануэлю Макрону повезло меньше других его предшественников. Ведь именно он является президентом Франции в тот самый период, когда Азербайджан принудил агрессора к миру на своих условиях, одержав блестящую Победу в 44-дневной войне. С самого начала которой мсье Макрон выступал в роли штатного распространителя армянских фейков. В той же ипостаси он действует и поныне.

Как мы ранее сообщали, в Париж на свой день рождения прибыл исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян. Сразу замечу, что выбор времени для данного вояжа Воваевича вызвал волну критики в его адрес. СМИ РА пишут, что Пашиняну, как выясняется, глубоко наплевать, что в стране скандал с открывшимся фактом чудовищного вранья власти, которая скрывала свыше 200 трупов армянских военнослужащих , храня их, словно полуфабрикаты, в морозильниках.

Президент Франции, ясное дело, не спросил у армянского премьера, почему он демонстрирует такой пофигизм в столь трагических обстоятельствах, сколько всего в реальности трупов армянских солдат и офицеров было и есть в разного рода морозильных камерах, каковы реальные потери РА в войне, которую именно Никол Воваевич сделал неизбежной? Макрона не интересуют такие "мелочи". Он сосредоточен на главном - тиражировании провокационных и неуместных заявлений в адрес Азербайджана.

Он решил подчеркнуть, что делимитация границы между Арменией Азербайджаном должна проводиться исключительно путем переговоров. Мол, стороны не должны ставить друг друга перед фактом и тем более прибегать к силе, подчеркнул он. "Я открыто призываю стороны вернуться на своим позиции по состоянию на 11 мая. Франция готова поддержать переговоры между сторонами", - заявил Макрон. Наверняка он был в восторге от самого себя в этот момент. Была бы возможность, мсье Эммануэль наверняка расцеловал бы себя , но такой возможности не было.

Что никак не делает его поведение менее предсказуемо смешных и нелепым. Потому, что азербайджанские военнослужащие находятся на своей территории. И в доказательство тому наша сторона демонстрирует карты советского образца. А опираясь на что чего-то там требует президент Франции? Опираясь на плечо Никола Пашиняна? Или на выпускающиеся в ереванских типографиях карты "Великой Армении"? А может, ему приводят в качестве "доказательства" фантазии, распространяемые от имени Геродота, П Страбона и Плиния-младшего? Они, по известным причинам, возразить не могут, чем собственно и пользуются армянские мифотворцы.

Кроме того, совершенно очевидно и то, что даже в самой Армении признают, что многие из азербайджанских территорий до сих пор находятся под контролем РА. "По карте анклавы Бархударлы, Софулу, Хейримли, Воскепар в Тавушской области Армении - это азербайджанские территории. Иной карты у меня нет", заявил недавно журналистам сказал депутат от правящего в Армении блока "Мой шаг" Ваге Галумян.

В Тавушской области Армении, по словам армянского депутата, есть азербайджанские земли, которые находятся под контролем Армении, и есть территории, которые находятся под контролем Азербайджана. Не знаю, сообщил ли Макрону об этом Пашинян, но таковы реалии. Ознакомиться с которыми президенту Франции ему нужно было бы прежде, чем пытаться совать свой нос в ход процесса уточнения и взаимного признания армяно-азербайджанских границ.Который, на что согласен и Баку, будет протекать путем переговоров. Но никто и никуда со своих земель уходить не намерен.

Слишком уж долго, почти три десятка лет, азербайджанские земли находились под армянской оккупацией. И Франция, замечу, за всем эти долгие годы, ни разу не потребовала вывода армянских вооруженных формирований с наших земель. Хотя того требовали 4 резолюции ООН! Тем самым, официальный Париж давно уже потерял моральное право на менторский тон в оценке путей решения конфликта, который возник исключительно по причине территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Сейчас же, после того, как лично глава французского парламента, сэр Парижа да и сам мсье Макрон регулярно делают про-армянские заявления, после их фраз про то, что "мы на стороне Армении", стало окончательно понятно, что мнении Франции не должно волновать Азербайджан. Ибо, она не беспристрастна. Она предсказуемо поддерживает страну-оккупант, а не страну-жертву оккупации. И такая предсказуемость не может называться иначе, кроме как постыдной.

Акпер Гасанов