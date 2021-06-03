Преступления армянских террористов, от которых стынет кровь – воспоминания бывших азербайджанских пленных - ВИДЕО
АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".
Как передает Day.Az, в выпуске были обсуждены зверства, убийства, военные преступления и другие ужасающие деяния, совершенные против азербайджанских пленных в период оккупации территорий Азербайджана членами незаконных армянских вооруженных формирований, гражданами Армении Мкртычяном Людвиком Мкртычевичем и Хосровяном Алёшей Арамаисовичем.
Как известно, вчера состоялось подготовительное судебное заседание по делу армянских террористов.
На вопросы Trend ответили живые свидетели ужасных преступлений армянских палачей - бывшие азербайджанские пленные Хабиб Кязымов и Фамиль Алиев. Они рассказали о немыслимых пытках, убийствах и преступлениях, совершенных Мкртычяном Людвиком Мкртычевичем, Хосровяном Алёшей Арамаисовичем и другими армянскими террористами по отношению к азербайджанским пленным.
Представляем вашему вниманию видеозапись этого интервью:
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