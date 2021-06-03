Уголовное дело армянских диверсантов передано в производство

Передано в производство уголовное дело членов армянских вооруженных отрядов, совершивших террор, провокации и другие преступные действия.

Как сообщает Day.Az, уголовное дело в отношении 14 человек будет расследоваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям в производстве судьи Афгана Гаджиева. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

Напомним, завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ в отношении членов армянских вооруженных группировок, которые совершили террор, провокации и другие преступления против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, незаконно проникнув на территорию Азербайджанской Республики и заняв позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района после объявления перемирия с подписанием трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года и были разоружены в результате антитеррористической операции, проведенной СГБ 13 декабря 2020 года.

В ходе следствия было установлено, что группа граждан Армении незаконно приобрела оружие и боеприпасы и создала непредусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно нарушили государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения совершили взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других (всего 14 обвиняемых) по статьям УК Азербайджанской Республики 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) və 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) было завершено и вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики дело отправлено для рассмотрения в суд.