Найдены и переданы тела еще 2 пропавших военнослужащих.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Военной прокуратуры республики, в результате совместных следственно-оперативных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих - военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Мустафаева Эльвина Фахраддин оглу и солдата Юсубова Орхана Аллахверди оглу.

"Продолжается выполнение следственно-оперативных мероприятий с целью установления местонахождения других пропавших военнослужащих", - отметили в прокуратуре.