https://news.day.az/politics/1348698.html Найдены и переданы тела еще 2 пропавших военнослужащих - Военная прокуратура
Найдены и переданы тела еще 2 пропавших военнослужащих - Военная прокуратура
Найдены и переданы тела еще 2 пропавших военнослужащих.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Военной прокуратуры республики, в результате совместных следственно-оперативных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих - военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Мустафаева Эльвина Фахраддин оглу и солдата Юсубова Орхана Аллахверди оглу.
"Продолжается выполнение следственно-оперативных мероприятий с целью установления местонахождения других пропавших военнослужащих", - отметили в прокуратуре.
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