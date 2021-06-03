https://news.day.az/politics/1348739.html Генсек ОБСЕ встретилась с сопредседателями МГ ОБСЕ
Генсек ОБСЕ встретилась с сопредседателями МГ ОБСЕ
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид впервые лично встретилась с сопредседателями Минской группы и спецпредставителем председателя организации послом Анджеем Каспршиком, сообщает Day.Az со ссылкой на Twitter-аккаунт Шмид.
Шмид на встрече выразила полную поддержку деятельности сопредседателей и спецпредставителя председателя ОБСЕ.
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