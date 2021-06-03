Генсек ОБСЕ встретилась с сопредседателями МГ ОБСЕ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид впервые лично встретилась с сопредседателями Минской группы и спецпредставителем председателя организации послом Анджеем Каспршиком, сообщает Day.Az со ссылкой на Twitter-аккаунт Шмид.

Шмид на встрече выразила полную поддержку деятельности сопредседателей и спецпредставителя председателя ОБСЕ.