МИД Армении больше нет

Вслед за Арой Айвазяном подали в отставку все его заместители.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Артак Апитонян, Авет Адонц и Армен Гевондян написали заявления об увольнении и отказались участвовать в сегодняшнем заседании правительства.

Напомним, что ранее подала в отставку пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.