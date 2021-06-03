https://news.day.az/politics/1348796.html МИД Армении больше нет
МИД Армении больше нет
Вслед за Арой Айвазяном подали в отставку все его заместители.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Артак Апитонян, Авет Адонц и Армен Гевондян написали заявления об увольнении и отказались участвовать в сегодняшнем заседании правительства.
Напомним, что ранее подала в отставку пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
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