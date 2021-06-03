Тела в моргах Армении не принадлежат азербайджанским военнослужащим

2 июня в армянской прессе распространилась не соответствующая действительности информация о том, что в моргах этой страны находятся тела азербайджанских военнослужащих.

Как отмечается в поступившей в Day.Az совместной информации Генпрокуратуры и СГБ, среди находящихся в моргах Минздрава Армении умерших, личность которых не установлена, нет военнослужащих ВС Азербайджана.

Согласно заключению судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест), назначенной правоохранительными органами Армении, это тела армянских военнослужащих.

В настоящее время поисковыми группами, состоящими из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Военной прокуратуры Республики, Службы государственной безопасности, Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям, ведется интенсивная работа по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики.