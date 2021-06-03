Джейхун Байрамов на переговорах с главой представительства ВОЗ в Азербайджане

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества между ВОЗ и Азербайджаном, а также сотрудничества в рамках борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19.