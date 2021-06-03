https://news.day.az/politics/1348808.html Джейхун Байрамов на переговорах с главой представительства ВОЗ в Азербайджане
Джейхун Байрамов на переговорах с главой представительства ВОЗ в Азербайджане
Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества между ВОЗ и Азербайджаном, а также сотрудничества в рамках борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19.
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