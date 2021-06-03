6 участников Отечественной войны вернулись из Турции на родину после лечения

Из Турции на родину вернулись по завершении лечения шесть тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана, которые были отправлены в братскую страну Фондом "YAŞAT", сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Это - Гулиев Шахмар Анар оглу, Алиев Хайям Шаадат оглу, Гулиев Шахрияр Эса оглу, Эйвазов Сабухи Рагим оглу, Мамедов Сеймур Рафиг оглу и Гусейнов Ульви Масум оглу.

Их лечение в Турции успешно завершено. В братской стране продолжают лечение еще 62 участника войны.

Фонд "YAŞAT" будет контролировать лечение раненых военнослужащих до полного их выздоровления.

Напомним, что обратиться в фонд "YAŞAT" и ознакомиться с его деятельностью можно на портале yashat.gov.az.

С отчетностью фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует call-center Фонда "8110".