Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов третьего июня встретился с делегацией во главе со вторым начальником Генштаба Турции корпусным генералом Сельчуком Байрактароглу, прибывшим в страну для участия в 13-м заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, сначала турецкая делегация возложила цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Гости также побывали в Аллее шехидов, возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и к мемориалу в честь турецких солдат, погибших в 1918 году.

Подчеркнув, что отношения между двумя странами скреплены узами дружбы и братства, министр обороны отметил, что Азербайджан в целях повышения обороноспособности расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, что является одним из основополагающих факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что 44-дневная война увенчалась блистательной победой азербайджанской армии под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева и освобождением азербайджанских земель от оккупации. Проинформировав об успешных военных операциях, проведенных азербайджанской армией, министр выразил признательность за поддержку Турции.

Поздравив участников проходящего в Баку 13-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, министр обороны пожелал им успехов в работе.

В свою очередь корпусной генерал Сельчук Байрактароглу поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, выразил соболезнования близким шехидов и пожелал исцеления раненым.

Корпусной генерал Сельчук Байрактароглу выразил удовлетворение дружественными и братскими связями между двумя странами, в том числе уровнем эффективного сотрудничества. Он выразил признательность за организацию очередной встречи азербайджанской и турецкой военных делегаций в Баку.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по поводу проведения армиями двух стран совместных военных учений с привлечением различных видов войск, а также по другим вопросам, представляющим интерес.