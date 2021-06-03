Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Турции

Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана приняли участие в учениях в Турции.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство Национальной обороны Турции.

Отмечено, что в регионе Кыркларели командованием 55-й бригады механизированной пехоты были проведены учения "BORA-2021", в которых принял участие 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.