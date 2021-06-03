https://news.day.az/politics/1348872.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Турции
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Турции
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана приняли участие в учениях в Турции.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство Национальной обороны Турции.
Отмечено, что в регионе Кыркларели командованием 55-й бригады механизированной пехоты были проведены учения "BORA-2021", в которых принял участие 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.
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