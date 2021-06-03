Состоялись политические консультации между МИДами Азербайджана и России

Сегодня в Баку состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

Как сообщили Day.Az в МИД, главной темой обсуждения на политических консультациях между делегациями, возглавляемыми заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко, стали вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства.

Стороны также обменялись мнениями в связи с текущей ситуацией в регионе и последними происходящими процессами.