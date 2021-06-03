https://news.day.az/politics/1348920.html Состоялись политические консультации между МИДами Азербайджана и России
Состоялись политические консультации между МИДами Азербайджана и России
Сегодня в Баку состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.
Как сообщили Day.Az в МИД, главной темой обсуждения на политических консультациях между делегациями, возглавляемыми заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко, стали вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства.
Стороны также обменялись мнениями в связи с текущей ситуацией в регионе и последними происходящими процессами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре