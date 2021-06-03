Эрдоган принял делегацию ПЕА - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящуюся с визитом в Анкаре делегацию во главе с заместителем председателя Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) - руководителем Центрального аппарата Таиром Будаговым.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Администрации Президента Турции.
Напомним, в состав делегации, возглавляемой заместителем председателя - руководителем Центрального аппарата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым, входят председатель Ревизионной комиссии ПЕА, депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, член правления ПЕА, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан и председатель Молодежного объединения ПЕА Бахтияр Исламов.
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