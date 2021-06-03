Освобожденное село Искендербейли Зангиланского района

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Искендербейли Зангиланского района, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Представляем вниманию читателей эти кадры.