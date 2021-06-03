https://news.day.az/politics/1348975.html Освобожденное село Искендербейли Зангиланского района - ВИДЕО
Освобожденное село Искендербейли Зангиланского района - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Искендербейли Зангиланского района, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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