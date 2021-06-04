Вторая экономика мира делает ставку на Азербайджан

В среду, 2 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев имел сразу две телефонные беседы чрезвычайной важности. В Баку позвонили глава Китая Си Цзиньпин и президент Европейского Совета Шарль Мишель. Звонили по делу. Дел у обоих центров силы с Азербайджаном много, учитывая его региональное лидерство, еще более утвердившуюся после победы в войне позицию на международной арене и авторитет лидера страны как политика мирового уровня.

Отношения Баку с Европой это тема отдельного большого разговора. Сегодня же остановимся поподробнее на звонке из Пекина. Он очень примечателен и интересен во всех отношениях.

Китай - это вторая экономика мира, уверенно наступающая на пятки ищущим впереди США. Китайский внешнеторговый товарооборот достигает 500 миллиардов долларов и растет, несмотря на все препятствия. Сегодня Китай это один из глобальных центров силы, и даже недруги оценивают его перспективы очень высоко. Несомненно, Поднебесная займет особое место в постпандемическом мировом порядке, очертания которого видны уже сегодня.

Отрадно, что одну из ключевых позиций в своих грандиозных планах держава отводит Азербайджану. Дело не только в его выгодном географическом положении. Азербайджан это состоявшееся государство, проводящее независимую политику, лидирующее в своем регионе по всем показателям, способное ставить широкие цели и их достигать. Кроме того, наша страна добросовестный и ответственный партнер, чьи интересы и поступки не зависят от состояния мирового политического климата. Например, если сегодня с подачи американской стороны в Европе разворачивается кампания по выходу стран ЕС из китайской инициативы "Один пояс, один путь", это не значит, что Баку, являясь давним партнером Евросоюза, будет следовать чьему-то примеру, чтобы не отстать. Наоборот, в сложившейся ситуации Средний коридор нового Шелкового пути, проходящий через Азербайджан, приобретает еще большую значимость.

Не случайно Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-азербайджанские отношения находятся на пороге нового исторического этапа. Обе страны развивают традиционную дружбу, углубляют сотрудничество и расширяют взаимную поддержку. Китайские лидер особо отметил важность партнерства с Азербайджаном в реализации инициативы "Один пояс, один путь" и выразил готовность к дальнейшему поощрению вложения китайскими компаниями инвестиций в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев со своей стороны выразил готовность к дальнейшему укреплению связей с Пекином во всех сферах и приветствует расширение деятельности китайских компаний в Азербайджане.

В телефонной беседе главы двух государств коснулись значения координации деятельности в рамках развития проекта "Один пояс, один путь", отметили необходимость углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в сфере создания транспортных коридоров в Центральной Азии и Европе.

Следует напомнить, что основу экономическому партнерству заложил политический диалог на высоком уровне, который начал еще Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Китай - одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана, в будущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие годы Президент Ильхам Алиев не раз посещал КНР для участия в международных мероприятиях: в августе 2008 года для участия в открытии Пекинской олимпиады, в мае 2014-го - для участия в Четвертом Саммите СВМДА, в апреле 2019-го - для участия во Втором Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Кроме того, азербайджанский лидер дважды посещал Пекин с государственными визитами - в марте 2005 года и в декабре 2015 года.

Но начало положил Гейдар Алиев. 7 марта 1994 года было подписано Совместное заявление об основах дружественных отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой. Документ был подписан в ходе официального визита в КНР по приглашению Председателя КНР Цзян Цзэминя Президента Азербайджана Гейдара Алиев. В заявлении стороны обязались развивать отношения дружбы и сотрудничества на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, а также мирного сосуществования.

Всех этих принципов Баку и Пекин придерживаются во взаимоотношениях по сей день. Достаточно напомнить слова Госсоветника и министра иностранных дел КНР Ван И, который два года назад на встрече с послом Азербайджана сказал: председатель КНР Си Цзиньпин считает Президента Ильхама Алиева одним из самых близких друзей.

Особое значение для развития двусторонних отношений имел официальный визит Президента Иьхама Алиева в Пекин в марте 2005 года. В ходе визита были подписаны политическая декларация, регулирующая политические отношения между двумя странами, соглашения в области экономического, правового, культурного и гуманитарного сотрудничества. В ходе государственного визита в Пекин 8-11 декабря 2015 года Президента Азербайджана Ильхама Алиева было подписано Совместное заявление, в котором стороны решили и далее развивать существующие отношения взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

Верность двух стран обязательствам проявила себя очень выпукло в период пандемии. Несмотря на собственные проблемы, Китай ответственно выполнил свои партнерские обязательства, в отличие от других своевременно поставив Азербайджану вакцину. Баку в свою очередь тоже оказал немалую помощь Китаю в связи с пандемией коронавируса, в связи с чем в МИД Азербайджана была направлена благодарственная телеграмма.

Обращает на себя внимание общность подходов Баку и Пекина к вопросу борьбы с пандемией. Наши страны, надо сказать, очень достойно проявили себя в этот непростой период, оказывая помощь другим станам и постоянно напоминая о важности справедливости в вопросе распределения вакцин и доступности ванкцинации всем народам. Китай выделил развивающимся странам на борьбу с пандемией 3 миллиарда долларов, Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь 30 государствам. Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что продолжающийся "вакцинный национализм", постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность, и призвал развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся и особенно наименее развитым странам. С аналогичным призывом выступил на онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума глава КНР. По словам Си Цзиньпина, вакцина должна быть доступна всем странам и народам, и только координация усилий позволит одержать глобальную победу над коронавирусом.

А теперь об экономике.

Сотрудничество по проекту "Один пояс, один путь" в настоящее является главным пунктом двусторонне повестки и, думается, останется таковой и в будущем. Азербайджан придает этому вопросу особое значение. Как отмечал Президент Ильхам Алиев, "Один пояс, один путь" является не только транспортным проектом, но и проектом, служащим миру, безопасности и сотрудничеству.

В декабре 2015 года в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Пекин был подписан "Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая по совместному поощрению создания "Экономического пояса Шелкового пути"".

Инициатива "Один пояс, один путь" наряду с тем, что охватывает такие области, как бесперебойная торговля и свободное передвижение грузов, в то же время имеет стратегическую значимость, содействует экономической глобализации в направлении более открытого, инклюзивного и взаимовыгодного развития, а также является прочным фундаментом для выстраивания новой модели международных отношений. Поэтому участие Азербайджана и Китая в данном проекте является взаимодополняющим фактором в двустороннем сотрудничестве.

В апреле 2019 года, в рамках форума "Один пояс, один путь" состоялась встреча Президентов Азербайджана и Китая. Си Цзиньпина встретил азербайджанского коллегу очень тепло и радушно. "Азербайджан - один из главных партнеров по сотрудничеству Китая на пространстве Евразии. Вы также находитесь в ряду тех, кто первым откликнулся и активно участвовал в реализации проекта "Один пояс, один путь". Господин Президент, Вы - давний друг китайского народа, постоянно лично прилагаете усилия для развития китайско-азербайджанских отношений и сотрудничества во всех областях. Я это высоко ценю и готов с Вами поддерживать плотные контакты, вместе вести двусторонние отношения в русле здорового развития", - сказал китайский лидер.

Эти слова - высокая оценка, данная лидером мировой державы Президенту Азербайджана, проявление доверия к официальному Баку и признание его возможностей. А возможности у Азербайджана большие. Выступая на полях пекинского форума, Президент Ильхам Алиев особо отметил Алятский морской торговый порт и железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. В Азербайджане проложены дороги общей протяженностью более 15 тысяч километров, модернизированы железнодорожные линии. Мы, отметил глава государства, принимаем активное участие в транспортном коридоре Восток-Запад, процессе развития транспортного коридора Север-Юг. В Азербайджане создана инфраструктура воздушного транспорта - построены шесть международных аэропортов. Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. И так далее.

С конца 2020 года началась практическая эксплуатация БТК как сегмента Нового Шелкового пути. 4 декабря 2020 года было положено начало транзиту из Турции в Китай по железной дороге БТК - поезд вышел из Стамбула и, спустя 15 дней, достиг Сианя. Первый контейнерный поезд в направлении Китай-Азербайджан проследовал в феврале 2021 года и содержал груз для нашей страны, а также для Турции, Грузии, Румынии и Италии. Было налажено сообщение между портами Баку и Циндао - вторым по величине портом Китая с крупнейшими зерновыми и нефтяными терминалами в стране. В апреле нынешнего года в Баку приняли второй контейнерный поезд, отправленный из китайского города Циндао. Часть из 51 сорокафутовых контейнеров была переправлена затем по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, уже встроенной в Новый Шелковый путь, в Грузию и Турцию. До конца 2021 года ООО "ADY Container" планирует перевезти около 50 контейнерных блок поездов в направлении Китай-Азербайджан.

В ходе беседы двух лидеров, состоявшейся 2 июня, СИ Цзиньпин отметил готовность Пекина к дальнейшему поощрению вложения китайскими компаниями инвестиций в Азербайджан. После освобождения Азербайджаном своих территорий по итогам победоносной 44-дневной войны эти слова китайского лидера звучат актуально как никогда. Для китайских компаний сегодня открылось настоящее непаханое поле для деятельности. К работам в Зангиланском районе уже подключилась Huawei-Azerbaijan. Являясь ведущей компанией в сфере ИКТ-технологий в мире, Huawei выразила готовность представить в Карабахе самые передовые технологии и принять участие в развитии "умных сел" и "умных городов". Как поставщик ведущих технологий "умный город" и "умное село", компания имеет большой опыт в этой области, реализуя более 100 глобальных проектов. Компания планирует впервые в Азербайджане использовать в Карабахе технологию "Гигабайт AirPON". Прибор AirPON уже представлен вниманию Президента Азербайджана. Эта новейшая технология, позволяющая сократить прокладку фибер-оптических линий с 10 километров до 1 километра.

Интерес к участию в восстановительных работах уже проявляются и другие китайские компании. Процесс только начался, и китайским специалистам будет где применить свои возможности.

В свою очередь, заслуживают внимание слова Си Цзиньпина о том, что Китай намерен импортировать высококачественную специальную продукцию из Азербайджана. Китайская сторона в последнее время все больше узнает о возможностях Азербайджана. Не последнюю роль тут играют торговые дома Азербайджана, открывающиеся в КНР. В апреле в городе Чиндао открылся третий по счету в Китае Торговый дом Азербайджана. Здесь представлены 45 видов отечественной продукции, инвестиционный, транспортный, транзитный и туристический потенциал нашей страны.

В заключение необходимо сказать еще вот о чем. Азербайджан и Китай - страны, жестко выступающие против сепаратизма и всегда поддерживающие территориальную целостность друг друга. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что Азербайджан последовательно поддерживает политику "Единого Китая". Со своей стороны Си Цзиньпин неоднократно отмечал поддержку Китаем суверенитета, территориальной целостности и независимости Азербайджана.

В ходе последней беседы двух президентов эта еще более сближающая два государства и два народа позиция была подтверждена еще раз.

Лейла Таривердиева