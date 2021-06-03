Дикость и отголоски шовинизма

Высказывания члена Общественной палаты Российской Федерации, кандидата в депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" Марии Бутиной прозвучали дикостью и отголоском яркого проявления шовинизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Русской общины Азербайджана.

"Русская община Азербайджана глубоко обеспокоена произошедшим трагическим инцидентом в городе Новосибирске Российской Федерации, в результате которого был застрелен молодой человек, 19-летний Векил Абдуллаев.

Русская община Азербайджана, общественность страны понимает, что произошла трагическая случайность, и мы были бы уверены, что следственные органы России тщательно разберутся в этой трагедии и работник полиции, старший лейтенант А.Гусев, понесет заслуженное наказание, если бы не провокационные высказывания члена Общественной палаты Российской Федерации, кандидата в депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" Марии Бутиной, оправдывающие преступные действия полицейского, разжигающие межнациональную рознь с целью принудить общественность России оказать давление на следственные органы. Для нас, русских граждан Азербайджана, проживающих в интернациональном, мультикультуральном обществе, высказывания Марии Бутиной прозвучали дикостью и отголоском яркого проявления национализма и шовинизма.

Русская община Азербайджана, представляющая 120-тысячное русское население страны, выражает решительный протест в связи с провокационными заявлениями М.Бутиной. Мы уверены, что руководство партии "Единая Россия" и Общественной палаты Российской Федерации дадут принципиальную оценку националистическим высказываниям своего представителя, и считаем, что такому человеку не должно быть места в уважаемых органах Российской Федерации.

Русская община Азербайджана надеется, что общественность, парламент и правительство России предпримут необходимые шаги для сохранения межнационального мира, и уверена в том, что обладающие глубокими корнями традиционные, дружественные и братские связи между двумя народами будут расширяться и в дальнейшем", - отмечается в заявлении.