Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле.

Об этом президент Пакистана Ариф Алви сказал на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает Day.Az.

На встрече было подчеркнуто, что Пакистан не признал Армению как государство из-за ее захватнической политики против Азербайджана.

Президент Пакистана передал поздравления по случаю освобождения азербайджанских земель, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией. Он отметил, что в Пакистане с большой радостью были встречены вести о восстановлении территориальной целостности братской страны.