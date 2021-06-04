https://news.day.az/politics/1349179.html Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле - Ариф Алви
Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле - Ариф Алви
Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле.
Об этом президент Пакистана Ариф Алви сказал на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает Day.Az.
На встрече было подчеркнуто, что Пакистан не признал Армению как государство из-за ее захватнической политики против Азербайджана.
Президент Пакистана передал поздравления по случаю освобождения азербайджанских земель, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией. Он отметил, что в Пакистане с большой радостью были встречены вести о восстановлении территориальной целостности братской страны.
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