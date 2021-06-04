Соратник Пашиняна отнял телефон у журналиста

Неприятный инцидент произошел у штаба партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, журналист издания "Грапарак" Ануш Даштенц решила взять интервью у представителей партии, подъехав к их штабу на улице Маштоца. Однако все закончилось тем, что депутат от парламентской фракции "Мой шаг" Айк Саркисян фактически похитил ее телефон.

О случившемся Даштенц поведала со страниц издания "Грапарак".

Как утверждает журналистка, Саркисян силой отнял у нее телефон и попытался удалить видео. Однако из-за блокировки экрана сделать этого ему не удалось. Тогда парламентарий забрал аппарат, сел в машину и уехал, заявив, что не вернет его.

Даштенц при этом предупредила членов правящей партии, что обратится в полицию. Но стоящие у офиса однопартийцы Саркисяна якобы с ухмылкой ответили, что ей не удастся ничего доказать.

Издание пишет, что у девушки отобрали последнюю модель iPhone, следовательно можно расценить это как кражу в особо крупных размерах. Газета также обратилась к правоохранительным органам, подчеркнув, что данную публикацию нужно рассматривать как сообщение о преступлении. "Грапарак" рассчитывает на соответствующую реакцию.

Союз журналистов Армении уже выступил с заявлением по этому поводу. В частности отмечается, что организация решительно осуждает инцидент и расценивает его "как часть кампании властей против свободы слова и прессы".

Также Союз журналистов потребовал от правоохранителей провести объективное расследование инцидента с соразмерными правовыми последствиями, а от спикера Национального собрания - включить инцидент в повестку комиссии по этике.

Сам Саркисян и представители правящей партии пока не комментировали произошедшее.