Последнее интервью погибших журналистов AzTV и АЗЕРТАДЖ

Опубликованы кадры последнего интервью подорвавшихся на мине журналистов.

На видео погибшие оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов рассказывают о том, как подготавливали сюжеты и репортажи на освобожденных территориях.

В частности, Сирадж отметил, что сам также является вынужденным переселенцем: "Когда я вижу разрушенные армянами здания, я вспоминаю свой дом. Каждый раз, когда мы снимаем репортаж, я думаю о чувствах миллиона вынужденных переселенцев".

Армения продолжает осуществлять акты терроризма путем отправки армянских диверсантов на территории Азербайджана. В телеграм-каналах недоброжелательных соседей уже появились угрозы, что подобного рода инциденты будут еще продолжаться. Армянские диверсанты один раз уже попытались заминировать дороги на освобожденных территориях и были задержаны. Возможно, мина, на которой подорвались сегодня журналисты, была заложена недавно. Реваншистские настроения армян и непродоставление карт минных полей говорят о том, что Армения вновь решила встать на путь террора против мирного населения Азербайджана.

Напомним, что сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре при исполнении своих служебных обязанностей.

Пострадали также режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель.