Пещерные националисты и дикари - армяне в соцсетях празднуют смерть азербайджанцев

После трагической смерти журналистов AzTV, АЗЕРТАДЖ и зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг армянские телеграмные дезинформаторы показали свое инстинное лицо террористов.

Трусливые активисты, просиживавшие свои пятые точки на диване за клавиатурой в течение 44-дневной войны, во время позорного разгрома армянской армии и массовых дезертирств солдат, которые в драках со своими командирами в панике кричали, что не хотят погибать за ненужные им земли, вдруг решили угрожать Азербайджану, мол диверсии будут продолжаться пока, внимание, "враг не уйдет с армянских земель".

Этот дешевый сброд в армянских Телеграм-каналах, не имевший смелость воевать на поле боя, пишет о всяких достижениях разгромленной армянской армии, радуется смерти мирных азербайджанцев, при этом забыв, что на днях армянских военнослужащих буквально пинками выгоняли с территорий Азербайджана, а они терпели, опустив голову.

Угрозы и издевательства на уровне первоклассника, которые сегодня пишут в социальных сетях армяне, только подтверждают террористическую сущность недоделанного армянского национализма, вживляющегося им с самого детства вместе с ненавистью к мирному азербайджанскому народу. Более 6 месяцев в Армении никто не может сплотиться, чтобы вывести страну из политического кризиса. В Армении столько же партий, сколько звезд в небе и каждая пытается ухватиться за власть пока есть возможность, прикрываясь красивыми обещаниями о "спасении родины". А как только надо посмеяться над трагическими смертями азербайджанцев в результате диверсии и теракта... - здесь армяне, увы, всегда едины.

Учитывая то, что в этой погрязшей в фашизме и террористических настроениях стране еще больше помутнели рассудки после Победы Азербайджана, и никто и никому не верит - от простого народа до политиков, в ход пускаются и телеграмные пещерные националисты и нелюди, для которых смерть азербайджанцев - самый настоящий праздник. Пока в Армении не усвоят урок, который им преподала азербайджанская армия, пока в ее обществе царят подобные настроения, у нее никогда не будет счастливой жизни и нормального будущего. А забытый урок можем преподать снова в случае продолжения провокаций и диверсий.

М.Ахмедзаде