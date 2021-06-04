Азербайджанские журналисты стали мишенью армянского террора

Четвертого июня оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме того, еще четыре человека получили ранения.

Эта ужасная трагедия свидетельствует о том, что Армения продолжает совершать военные преступления против Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Со дня подписания трехсторонней декларации установленные Арменией во время оккупации азербайджанских территорий мины привели к гибели и ранению более 120 человек. Несмотря на то, что за 200 дней после подписания декларации на площади около 100 миллионов квадратных метров на освобожденных территориях было обезврежено более 35 тысяч мин, число их жертв продолжает расти. Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий препятствует усилиям по возвращению в свои дома через почти 30 лет вынужденных переселенцев, которые покинули родные места в результате оккупации Арменией азербайджанских земель.

Сегодня Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Первая жалоба была направлена в ЕСПЧ 16 января нынешнего года. В обеих жалобах от Армении требуют принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав азербайджанских граждан.

В феврале 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обратился к генсеку ООН с просьбой поддержать призыв к Армении предоставить информацию о заминированных территориях. Также со стороны Азербайджана были озвучены выступления и обращения на уровне экспертов и официальных кругов.

Несмотря на это, на Армению все еще не оказывают серьезного давления. Страны мира и международные организации хранят молчание. Армения, пользуясь этим, продолжает посягать на жизни азербайджанского населения.

В соответствии с международным правом, отказ Армении предоставить карты заминированных территорий и другую необходимую информацию является серьезным нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Отметим, что Армения, не предоставляя карты минных полей, в первую очередь препятствует восстановлению мира. Во-вторых, это противоречит всем международным законам, принципам и считается военным преступлением. В отличие от Армении, азербайджанская сторона полностью соблюдает соглашение от 10 ноября и даже проявляет гуманизм в ряде вопросов. Напомним, что для возвращения Кельбаджара Армения дополнительно попросила 10 дней, и Азербайджан, проявив гуманизм, предоставил ей этот срок. Однако Азербайджан не видит ответных шагов от Армении, которая скрывает карты минных полей, что приводит к гибели множества людей и может затянуть восстановление освобожденных территорий.