Найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося без вести пропавшим

В результате оперативно-розыскных мероприятий были найдены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести азербайджанского военнослужащего, установлена ​​его личность и приняты необходимые меры для передачи останков по назначению, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Республиканской военной прокуратуры Азербайджана.

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