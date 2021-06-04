https://news.day.az/politics/1349279.html Найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося без вести пропавшим
Найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося без вести пропавшим
В результате оперативно-розыскных мероприятий были найдены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести азербайджанского военнослужащего, установлена его личность и приняты необходимые меры для передачи останков по назначению, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Республиканской военной прокуратуры Азербайджана.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре