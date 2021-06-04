https://news.day.az/politics/1349348.html Большая часть территории Агдама очищена от мин - спецпредставитель Президента Азербайджана
Большая часть территории Агдама очищена от мин - спецпредставитель Президента Азербайджана
Работы по разминированию территории Агдама ведутся ускоренными темпами.
Об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, большая часть территории города уже очищена от мин, и работы по разминированию последовательно продолжаются.
Он отметил, что процесс разминирования осуществляется параллельно с работами по восстановлению Агдама.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре