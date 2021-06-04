Лейла Абдуллаева выразила соболезнования семьям погибших в Кельбаджаре журналистов

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева выразила соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наши глубокие соболезнования семьям журналистов, погибших в результате сегодняшнего взрыва мины в Кельбаджарском районе Азербайджана. С вами наши молитвы", - написала она в Twitter.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.