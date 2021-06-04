В Баку завершилось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

В Баку четвертого июня завершилось 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на заседании было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

По завершении встречи между министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Турции был подписан итоговый протокол заседания.

Проведение очередной встречи подобного формата запланировано на 2022 год в столице Турции Анкаре.