В Баку завершилось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня - ФОТО
В Баку четвертого июня завершилось 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на заседании было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.
По завершении встречи между министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Турции был подписан итоговый протокол заседания.
Проведение очередной встречи подобного формата запланировано на 2022 год в столице Турции Анкаре.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре