Произошедшее в Кельбаджаре - очередной теракт против представителей местных медиа.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмайлов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что сегодня в Кельбаджаре при исполнении служебных обязанностей погибли, подорвавшись на противотанковой мине, двое наших коллег и одно гражданское лицо: "Это очередной теракт, совершенный Арменией против представителей наших медиа. Мы решительно осуждаем этот акт и призываем все международные организации дать правовую оценку произошедшему".

Отметим, что сегодня утром в селе Сусузлуг Кельбаджарского района на противотанковой мине подорвалась съемочная группа, в результате чего погибли два ее члена - оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, а также представитель районной исполнительной власти Ариф Алиев, четыре человека получили ранения различной степени тяжести.