https://news.day.az/politics/1349368.html Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине, сообщает в пятницу Trend.
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