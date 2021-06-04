Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине, сообщает в пятницу Trend.

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