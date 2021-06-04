Под председательством Азербайджана проходит конференция министров труда стран Движения неприсоединения

В рамках 109-го заседания Международной организации труда (МОТ) под председательством Азербайджана началась видеоконференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, министр Сахиль Бабаев в своем выступлении поблагодарил коллег за участие в этом важном мероприятии, посвященном продвижению устойчивого развития на основе принципов ООН и концепции достойного труда МОТ.

Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность Бандунгским принципам в этой важной миссии. Вооруженные конфликты, сопровождающиеся финансовым кризисом и ухудшением состояния окружающей среды, терроризмом, международной организованной преступностью и экстремизмом, продолжают оказывать негативное воздействие на миллионы человек во всем миру, сказал Бабаев.