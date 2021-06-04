Под председательством Азербайджана проходит конференция министров труда стран Движения неприсоединения - ФОТО
В рамках 109-го заседания Международной организации труда (МОТ) под председательством Азербайджана началась видеоконференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, министр Сахиль Бабаев в своем выступлении поблагодарил коллег за участие в этом важном мероприятии, посвященном продвижению устойчивого развития на основе принципов ООН и концепции достойного труда МОТ.
Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность Бандунгским принципам в этой важной миссии. Вооруженные конфликты, сопровождающиеся финансовым кризисом и ухудшением состояния окружающей среды, терроризмом, международной организованной преступностью и экстремизмом, продолжают оказывать негативное воздействие на миллионы человек во всем миру, сказал Бабаев.
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