Репортажи журналистов, подорвавшихся сегодня на мине в Кельбаджарском районе

Во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, 1982 года рождения.

Эти журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию репортажи подорвавшихся на мине в Кельбаджарском районе журналистов.