Посольство Италии выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

Посольство Италии в Азербайджане сегодня выразило соболезнования семьям представителей СМИ, погибших в результате разрыва мины в Кельбаджаре.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в официальном Facebook-аккаунте диппредставительства.

"Мы глубоко опечалены новостью о том, что Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов погибли в результате разрыва мины в Кельбаджарском районе. СМИ продолжают платить высокую цену за войну и ее последствия. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования семьям погибших", - говорится в заявлении.

Напомним, 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кяльбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате погибли корреспондент "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, представитель главы ИВ Кяльбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения.