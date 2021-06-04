Посол Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью подорвавшихся на мине азербайджанских журналистов

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования семьям погибших в результате подрыва сегодня на мине в Кельбаджаре представителей медиа.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим израильский дипломат поделился публикацией в "Twitter".

Напомним, 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кяльбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате погибли корреспондент "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, представитель главы ИВ Кяльбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения.