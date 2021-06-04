Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования по поводу гибели журналистов в Кельбаджаре в результате подрыва на мине.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на официальной странице посольства в Twitter размещена публикация.

"Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким азербайджанских журналистов, погибших сегодня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре", - говорится в публикации.

Напомним, что во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и одно гражданское лицо.

Журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.