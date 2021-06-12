Решение по выгодному всем Зангезурскому коридору может быть принято очень скоро

Что нужно для открытия коммуникаций в регионе и преодоления сопротивления Армении? Кому кроме Азербайджана нужен Зангезурский коридор и готов ли российский бизнес вкладывать в азербайджанские проекты?

На эти вопросы Day.Az отвечает известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

Для открытия транспортных коммуникаций, на мой взгляд, нужно лишь дополнительное время для дипломатических переговоров и политического давления на Ереван. Участие России в этом процессе очевидно, потому что наша страна крайне заинтересована в открытии новых глобальных транспортных путей.

Учитывая политическую нестабильность в Армении, стоит принимать во внимание различные варианты развития событий. При этом, на мой взгляд, уже в ближайшее время очень высока вероятность принятия решения по Зангезурскому коридору. Думаю, армянская сторона постепенно придет к осознанию факта абсолютной безрезультатности провокаций против Азербайджана, которые вызывают только отторжение и нежелание той же России предстать в негативном свете, будучи гарантом безопасности этой маленькой, но пытающейся казаться самостоятельной страны. Еревану, в любом случае, придется выполнять взятые на себя обязательства, иначе его просто вынудят это сделать.

Зангезурский коридор это не просто дорога, не просто магистраль, которая свяжет Азербайджан с автономным Нахчываном. Это на самом деле потенциальный мощнейший драйвер экономического развития всего Южного Кавказа, потому что мы говорим о связи не только западных регионов Азербайджана и Нахчывана, или Нахчывана и Турции, а, в принципе, о транспортном сообщении, которое пойдет на пользу и создаст большие возможности для всех стран региона, в том числе и России. Помимо Российской Федерации большие выгоды от коридора получит и Иран.

Что касается противодействия Армении строительству Зангезурского коридора, то происходит эта боязнь, прежде всего, из непонимания до конца истинной выгоды подобного проекта для страны, хотя она совершенно очевидна. Думаю, Ереван сначала громко покричит о якобы притязаниях на свои территории, но потом все-таки задумается о будущем, в котором, если он не будет реагировать на новую действительность, ему места нет. Ведь только после поражения во второй карабахской войне, в Армении стали слышны голоса здравых политиков о том, что пора начинать с Азербайджаном конструктивный диалог. Тот же Пашинян уже не раз заявлял о пользе открытия коммуникаций, хотя и вызвал шквал критики ультра-националистов, жаждущих реванша.

В целом, на мой взгляд, Баку весьма дальновидно уделяет большое внимание проведению внешнеполитического курса, направленного на укрепление транспортной безопасности путем диверсификации логистических маршрутов. Тут я хотел бы упомянуть и перспективный проект Международного транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, что краеугольным камнем здесь пока является позиция Тегерана по вводу в эксплуатацию железнодорожной магистрали Астара-Решт-Казвин, которая может завершить процесс полной интеграции логистических пространств России, Азербайджана и Ирана.

Руководство Азербайджана проводит взвешенную и выверенную внешнюю политику, четко следуя национальным интересам. При этом стоит отметить предпринимаемые на высшем уровне усилия в транспортно-логистической и экономической сферах, ставшие возможными после восстановления территориальной целостности страны. В первую очередь, указанные меры призваны способствовать развитию крупного и среднего бизнеса, а также привлечь в регион дополнительные инвестиции. Конечно же, российский бизнес не останется в стороне. Уверен, что российские бизнес-круги внимательно следят за развитием ситуации после завершения карабахского конфликта.

Я не экономист, но и мое внимание привлекли позитивные оценки зарубежных инвесторов относительно динамики внешнеторгового оборота Азербайджана. По данным Государственного таможенного комитета, за 1 триместр текущего года, несмотря на прошедшую войну и продолжающуюся пандемию, положительный баланс внешнеторгового оборота вырос более чем на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это после достаточно затратных боевых действий!

Для российского бизнеса подобные показатели являются очевидным стимулом для инвестирования в Азербайджан. Насколько мне известно, сейчас ведутся переговоры о миллиардных вложениях в транспортно-логистические проекты. Уже состоялся ряд встреч высокопоставленных лиц. Итоги недавней встречи Президента Ильхама Алиева с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу вызвали интерес в экспертном сообществе России и не остались незамеченными крупными российскими бизнес-структурами. Думаю, скоро этот интерес даст практические результаты.

Лейла Таривердиева