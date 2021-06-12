Азербайджан образцово борется с пандемией

Азербайджан является одним из немногих государств в мире, который с первых дней выявления COVID-19 принял оперативные меры в борьбе с пандемией. Наша страна завоевала большую симпатию на международном уровне и считается образцом в плане противодействия коронавирусу. Мы видим это в заявлениях руководства ООН и ВОЗ.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Депутат сообщила, что с начала пандемии по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках политики в сфере охраны здоровья было реализовано несколько проектов социальной поддержки граждан.

"Во время пандемии было реализовано 12 мероприятий в 4 направлениях для поддержки занятости и социального обеспечения. В качестве мер поддержки на трудоустройство и социальное обеспечение выделено около 3,5 миллиарда манатов с охватом около 5 миллионов граждан. Государство компенсировало значительную часть заработной платы людей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии сферах.

В частном секторе государственная поддержка была оказана 600 000 человек, работающим в сферах, затронутых пандемией. Реализована программа ежемесячных единовременных выплат в размере 190 манатов для малообеспеченных безработных. Было создано 90 тысяч оплачиваемых государственных рабочих мест, 85 тысяч семей получили адресную государственную социальную помощь. Анализ всех мер дает основание говорить о том, что Азербайджан в полной мере и своевременно выполняет свои социальные обязательства", - напомнила она.

Парламентарий отметила, что в борьбе с тяжелыми последствиями пандемии в Азербайджане в короткие сроки были сданы в эксплуатацию 13 больниц модульного типа, построено 42 современных лаборатории с ежедневной мощностью в 20 тыс. тестов.

"Азербайджан был одним из первых стран, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX. В результате наша страна первой на Южном Кавказе начала процесс вакцинации и стала лидером среди стран СНГ по уровню вакцинации. Когда большинство стран мира столкнулось с нехваткой вакцин, Азербайджан сумел обеспечить население достаточным количеством прививок", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов